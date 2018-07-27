13:03 | Футбол — ОЛИМП Суперкубок России

Глава ВОБ не уверен, что на Курском вокзале дрались болельщики одного клуба


Президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин прокомментировал драку предположительно между болельщиками ЦСКА, которая произошла сегодня ночью на Курском вокзале. В результате конфликта погиб 30-летний Игорь Соколовский.

– Только от вас эту информацию узнаю, – говорит Шпрыгин. – Не уверен, что это были болельщики одного клуба. Было ли это массовой историей со смертельным исходом или четверо подрались, двое из них в больнице, а другой погиб? Из этих подробностей можно было бы определенные выводы делать. А то, что между собой болельщики одной команды могут подраться – это запросто. Англичане на чемпионате мира ехали в Волгоград, перепились в поезде и между собой подрались, хотя они же за одну сборную болеют. Много неясности в этой истории. (Арман МКРТЧЯН)

"Локомотив" – ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)

Опрос

Как закончится Суперкубок России-2018?
голосовать
К комментариям
7
Материалы сюжета: Суперкубок России-2018. "Локомотив" – ЦСКА
Материалы других СМИ