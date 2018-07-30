Фанатов с нацистской символикой арестовали во время матча за Суперкубок

Суд в Нижнем Новгороде арестовал и оштрафовал нескольких нарушителей порядка во время матча за Суперкубок России между "Локомотивом" и ЦСКА (0:1 д.в.), сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области. Двое из арестованных были задержаны из-за наличия атрибутики, сходной с нацистской символикой.

"Житель Москвы на верхнем предплечье рук во время матча демонстрировал нанесенные символы, сходные с нацистской символикой, то есть пропагандировал и публично демонстрировал нацистскую атрибутику и символику, за что ему назначено административное наказание в виде ареста сроком на 10 суток. Еще один житель столицы демонстрировал нацистскую символику "Мертвая голова", за что ему назначен арест на 10 суток и конфискация футболки", - говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что в перечень арестованных футбольных фанатов входят еще один москвич и житель Воронежа, которые принимали участие в массовой драке. Они арестованы на 10 суток, кроме того, молодым людям в течение года запретили находиться на официальных спортивных соревнованиях.

Еще двоих москвичей оштрафовали на 3 тысячи рублей каждого за нахождение в состоянии алкогольного опьянения на стадионе во время матча. Им также теперь нельзя в течение года посещать официальные спортивные соревнования. Жителя Павлова Нижегородской области оштрафовали на 3 тысячи рублей за нецензурную брань.