Дзагоев в матче за Суперкубок России получил травму икроножной мышцы

27 июля. Нижний Новгород. Суперкубок России. ЦСКА - "Локомотив" - 1:0. Алан ДЗАГОЕВ был заменен на Георгия ЩЕННИКОВА на 13-й минуте. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сказал, что полузащитник армейцев Алан Дзагоев в матче за Суперкубок России против "Локомотива" (1:0 – доп. время) получил травму икроножной мышцы. Медик не стал называть сроки восстановления 28-летнего хавбека.

– У Алана диагностировано повреждение икроножной мышцы правой голени, – цитирует "Р-Спорт" Керимова. – Что касается сроков лечения, то в первую очередь будем смотреть по его самочувствию. В ближайшее время сроки восстановления объявим.

Напомним, для Дзагоева эта травма стала второй за лето. В матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0) полузащитник сборной России повредил заднюю поверхность бедра и смог восстановиться только к 1/4 финала против Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).

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