Дзагоев в матче за Суперкубок России получил травму икроножной мышцы

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сказал, что полузащитник армейцев Алан Дзагоев в матче за Суперкубок России против "Локомотива" (1:0 – доп. время) получил травму икроножной мышцы. Медик не стал называть сроки восстановления 28-летнего хавбека.
– У Алана диагностировано повреждение икроножной мышцы правой голени, – цитирует "Р-Спорт" Керимова. – Что касается сроков лечения, то в первую очередь будем смотреть по его самочувствию. В ближайшее время сроки восстановления объявим.
Напомним, для Дзагоева эта травма стала второй за лето. В матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0) полузащитник сборной России повредил заднюю поверхность бедра и смог восстановиться только к 1/4 финала против Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).
"Локомотив" - ЦСКА: Дзагоев покинул поле на 13-й минуте встречи //
Черная полоса Дзагоева: все травмы футболиста за два последних года