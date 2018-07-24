Дмитрий Лоськов: "У "Локомотива" станет одним Суперкубком больше"

Тренер "Локомотива" Дмитрий Лоськов заявил, что железнодорожники приложат максимальные усилия, чтобы завоевать Суперкубок России.

- У "Локомотива" станет одним Суперкубком больше, - сказал Лоськов в интервью пресс-службе РПЛ. - Мы приложим максимум усилий, чтобы завоевать еще один трофей. Суперкубок - это хороший разогрев перед стартом чемпионата и для футболистов, и для болельщиков. Считаю, что идея проведения матча в Нижнем Новгороде правильная, ведь нужно популяризировать футбол в регионах.

"Локомотив" сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России 27 июля в Нижнем Новгороде.

Все о чемпионате России по футболу – здесь