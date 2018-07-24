20:36 | Футбол — ОЛИМП Суперкубок России

Дмитрий Лоськов: "У "Локомотива" станет одним Суперкубком больше"


Тренер "Локомотива"  Дмитрий Лоськов заявил, что железнодорожники приложат максимальные усилия, чтобы завоевать Суперкубок России.

- У "Локомотива" станет одним Суперкубком больше, - сказал Лоськов в интервью пресс-службе РПЛ. - Мы приложим максимум усилий, чтобы завоевать еще один трофей. Суперкубок - это хороший разогрев перед стартом чемпионата и для футболистов, и для болельщиков. Считаю, что идея проведения матча в Нижнем Новгороде правильная, ведь нужно популяризировать футбол в регионах. 

"Локомотив" сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России 27 июля в Нижнем Новгороде. 

Локомотив М - ЦСКА

Все о чемпионате России по футболу – здесь

Опрос

Вам нравится форма футбольного "Локомотива"-2018/19?
голосовать
К комментариям
1
Материалы сюжета: Суперкубок России-2018. "Локомотив" – ЦСКА