Дмитрий Кириченко:"На мнение врача "Спартака" о Суперкубке я бы не ориентировался"

Экс-форвард сборной России Дмитрий Кириченко не согласился с мнение врача "Спартака" Михаила Вартапетова. Сегодня руководитель медицинского департамента красно-белых опубликовал в социальных сетях запись, в которой назвал Суперкубок России "самым нелепым трофеем из существующих".

– Я не согласен с тем, что Суперкубок является нелепым трофеем, – сказал Кириченко. – Матч за Суперкубок – это выставочный матч, и пусть трофей и разыгрывается в одной игре, но, как правило, это достаточно интересные матчи, в которых обычно играют команды хорошего уровня. Поэтому я бы не ориентировался на мнение врача "Спартака" и на мнение врача в принципе. (Петр ГРИГОРЕНКО)

"Локомотив" – ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)