Дмитрий Ефремов: "Победа с ЦСКА в Суперкубке – особенный титул для меня"

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов- о матче за Суперкубок России против "Локомотива" (1:0)

- Во-первых, мне понравился стадион. Было немножко душно, тяжело было играть. Не знаю, что сказать, мысли переполняют, - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе. - Рад, что мы победили, что команда начала сезон с победы. Это очень здорово. Этот титул для меня особенный. В остальных я только на бумаге что-то выиграл, а здесь я поучаствовал достаточно много по времени. Рад, что мне оказали доверие в таком поединке. Буду дальше работать и надеюсь его оправдать. Поверил, что мы можем выиграть в начале дополнительного времени, когда мы полностью перехватили инициативу и атаковали. Огромное спасибо болельщикам, очень классная поддержка.