Дмитрий Бугров - о драке между фанатами ЦСКА: "Не в курсе, что происходит у вас в Москве"

Болельщик ЦСКА Дмитрий Бугров, известный народе как "Дима Лысый" прокомментировал ситуацию с дракой армейских фанатов на Курском вокзале.

Происшествие случилось сегодня ночью. Телеграм-канал Mash сообщил, что в результате драки погиб 30-летний болельщик армейского клуба Игорь Соколовский.

– Я уже два дня нахожусь в Нижнем Новгороде (сегодня там состоится матч Суперкубка между ЦСКА и "Локомотивом" – Прим. "СЭ"). Не в курсе, что происходит у вас в Москве. (Арман МКРТЧЯН)

"Локомотив" – ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)