ЦСКА провел утреннюю разминку перед матчем за Суперкубок России

Игроки ЦСКА провели небольшую утреннюю разминку накануне матча за Суперкубок России с "Локомотивом". Встреча пройдет сегодня, 27 июля, в Нижнем Новгороде, начало - 21.30 по московскому времени.

Как сообщает пресс-служба армейцев, чуть позже команду ждет небольшая прогулка по городу.



"Локомотив" – ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)

Провели небольшую утреннюю разминку 💪



Чуть позже команду ждёт небольшая прогулка по городу #СуперкубокРоссии pic.twitter.com/RSeufb9vaL – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 июля 2018 г.



