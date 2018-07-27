12:10 | Футбол — ОЛИМП Суперкубок России

ЦСКА провел утреннюю разминку перед матчем за Суперкубок России


Игроки ЦСКА провели небольшую утреннюю разминку накануне матча за Суперкубок России с "Локомотивом". Встреча пройдет сегодня, 27 июля, в Нижнем Новгороде, начало - 21.30 по московскому времени.

Как сообщает пресс-служба армейцев, чуть позже команду ждет небольшая прогулка по городу.

"Локомотив" – ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)

 

 
 

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Материалы сюжета: Суперкубок России-2018. "Локомотив" – ЦСКА
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