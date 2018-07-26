ЦСКА отправится на матч с "Локомотивом" без Головина

Как и предполагал "СЭ", полузащитник ЦСКА Александр Головин не примет участия в матче за Суперкубок России против "Локомотивом". Встреча состоится завтра, 27 июля, в Нижнем Новгороде.

Как сообщает Твиттер армейцев, это связано с предстоящим переходом футболиста в новый клуб. По нашей информации, хавбек сборной России должен перейти в "Монако". Ожидается, что клуб с Лазурного берега заплатит за 22-летнего игрока около 30 миллионов евро, а его контракт с монегасками будет рассчитан на пять лет.

Напомним, Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость игрока, по оценке transfermarkt.de, составляет 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне хавбек сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. Он был назван лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, опередив в этом споре вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Понтуса Вернблума.

Александр Головин не полетит с командой в Нижний Новгород в связи с предстоящим переходом в новый клуб. – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 26 июля 2018 г.

Таблица переходов РФПЛ //

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