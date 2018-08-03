ЦСКА организовал фотосессию с Суперкубком России для болельщиков

Сегодня, 3 августа, болельщики получили возможность сфотографироваться с Суперкубком России, который ЦСКА завоевал в матче против "Локомотива" (1:0 д.в.). Мероприятие проходит на "Арене ЦСКА".

Поклонников армейцев допускают к трофею небольшими группами по 10-15 человек. Большой очереди не наблюдается. На низкую явку в самом начале фотосессиии повлиял выбранный день - в пятницу большинство находится на рабочих местах.

Сегодня Суперкубок будет представлен на обозрение болельщиков до 20.00. В субботу - с 11.00 до 17.00, а в воскресение, когда ЦСКА во втором туре РПЛ сыграет с "Ростовом" (начало - 19.00), - с 17.00. (Андрей МИХАЙЛОВ)