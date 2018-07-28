00:05 | Футбол — ОЛИМП Суперкубок России

Безбородов правильно засчитал гол ЦСКА


На 106-й минуте матча за Суперкубок России "Локомотив"ЦСКА правильное решение принял арбитр Владислав Безбородов, засчитав гол красно-синих. В том эпизоде железнодорожники пытались оспорить вердикт судьи, считая, что Витинью в момент удара Хосонова оказался в офсайде и активно участвовал в игре. На самом же деле бразильский легионер ЦСКА не находился за линией офсайда – ближе, чем он, к линии ворот "Локомотива" располагались Тарасов и Гильерме. Безбородов и его первый ассистент Валерий Данченко абсолютно правы. (Александр БОБРОВ)

Локомотив М - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: Суперкубок России-2018. "Локомотив" – ЦСКА
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