Без Головина, но с Витинью! ЦСКА объявил заявку на матч за Суперкубок России

ЦСКА на официальном сайте объявил состав, в котором команда сегодня вылетит в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России против "Локомотива". Встреча состоится на стадионе "Нижний Новгород", который принимал матчи ЧМ-2018, 27 июля.

Ранее пресс-служба армейцев сообщила о том, что полузащитник Александр Головин не полетит с командой в связи с переходом в новый клуб. Ожидается, что в ближайшее время 22-летний хавбек станет игроком "Монако".

Состав ЦСКА на матч против "Локомотив" выглядит следующим образом:

вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

защитники: Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Никита Чернов, Хёрдур Магнуссон, Родриго Бекао, Наир Тикнизян.

полузащитники: Алан Дзагоев, Хетаг Хосонов, Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Тимур Пухов.

нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин.