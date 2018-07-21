Бекао: "К Суперкубку психологически точно готов"

Защитник ЦСКА Бекао, перешедший в клуб этим летом из "Байи", рассказал почему не принял участия в товарищеском матче с "Енисеем" (1:1).

- Почему не играли сегодня? - вопрос бразильцу после товарищеского матча ЦСКА - "Енисей" , за которым он наблюдал с трибуны.

- Есть небольшое недомогание, и доктора решили не рисковать. Но ничего серьезного. Завтра вернусь к тренировкам.

- Рассчитываете сыграть в Суперкубке?

- Психологически точно готов. Хотя дебютировать за такой большой клуб гранд - это всегда волнительно.

- Что скажете о матче с "Енисеем"?

- Странные ощущения, потому что всегда хочется играть, а не смотреть за игрой с трибуны. А матч показал, что команды сыгрывается, нащупывает новые связи. ЦСКА на правильном пути, такие встречи на пользу. Я в курсе, что команда переживает сейчас обновление. Но это бывает во всех командах, таков футбол. Нужно через это пройти и стать сильнее. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"Локомотив" - ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)