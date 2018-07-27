Анзор Кавазашвили - о высказывании врача "Спартака" о Суперкубке: "Надо учиться относиться к любым соревнованиям с уважением"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили не согласился с мнением врача "Спартака" Михаила Вартапетова. Сегодня руководитель медицинского департамента красно-белых опубликовал в социальных сетях запись, в которой назвал Суперкубок России "самым нелепым трофеем из существующих".

– Мне кажется, что такое неуважительное отношение к Суперкубку возникает с того, что наши специалисты, тренеры во время проведения кубковых матчей говорят о том, что необязательно выставлять на игру основной состав, – сказал Кавазашвили. – Затем, после финального матча, они удивляются, как же случилось, что команда, которая заняла одно из последних мест в премьер-лиге, смог выиграть кубок. И в конце, специалисты такого уважаемого клуба, как "Спартак", демонстрируют свое неуважительное отношение к Суперкубку, которое меня удивляет и немного огорчает. Я считаю, что нам надо учиться относиться к любым соревнованиям с уважением. Тем более, к турниру, который является заключительным этапом выяснения отношений между двумя лучшими клубами в нашей стране. Если говорить про само высказывание, то это все общие фразы. Если бы врач "Спартака" вместо того, чтобы сделать замечание и указать на недостаток, сказал о том, что нужно изменить, сделал бы правильные выводы и вынес предложения, которые бы рассмотрели за круглым столом, тогда я пожал бы ему руку. А так это просто возглас. (Петр ГРИГОРЕНКО)