Анатолий Мещеряков: "Игрокам "Локомотива" не хватило желания и времени на подготовку"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча за Суперкубок России против ЦСКА (0:1 д.в.) отметил, что команде не хватило времени на подготовку.

- На мой взгляд, в матче против ЦСКА футболистам "Локомотива" не хватило желания и чуть-чуть времени на подготовку, - приводит ТАСС слова Мещерякова. - Его было меньше у команд, у которых большое количество игроков выступало в национальных сборных на чемпионате мира. Игра есть игра, посмотрим, что будет дальше. Готовимся к следующему матчу.

То, что стадион собрал более 43 тысяч болельщиков после чемпионата мира - это очень хороший сигнал и несомненно надо удерживать эту планку. Атмосфера была просто замечательная.