Александр Мейтин: "Витинью ухали. Мы не скрываем такие факты"

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин в интервью "СЭ" рассказал о поведении болельщиков в матче за Суперкубок России, в котором ЦСКА в пятницу победил "Локомотив" (1:0, д.в.).

- Игроков ЦСКА закидали бутылками после гола Хосонова. Как это произошло? - вопрос Мейтину.

- На трибунах собралось почти сорок пять тысяч человек, полный стадион. Нашелся один дурак…. Это был самый лучший Суперкубок из всех, на которых я работал - а работал почти на всех. Матч прошел достойно. Но бывают какие-то бытовые моменты.

Людей задержали, сейчас идут разбирательства. Те, кто совершил какие-то правонарушения, естественно, понесут наказание. Ни один момент, который попал на видео, не останется без расследования.

- Задержания производились именно по факту бросания на поле бутылок?

- За разные эпизоды. Но я еще не имею точной картины.

- Фанаты "Локо" ухали Витинью.

- Мы отражаем все эти нарушения. Это такой факт, который никогда не скрываем.

- Многие зрители жаловались в соцсетях на отсутствие воды в буфетах в такую жару. Что скажете об этом?

- Мне никто об этом не докладывал. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Болельщики "Локо" ухали Витинью //

Фанаты "Локо" закидали ЦСКА бутылками. Чалов ответил