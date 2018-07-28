Александр Алаев: "Здорово, что в матче ЦСКА и "Локо" молодые ребята сыграли ключевую роль"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев отметил, что в матче за Суперкубок России между "Локомотивом" и ЦСКА (0:1 д.в.) ключевую роль сыграли молодые игроки. Также он подчеркнул, что организация встречи была отличной.

- По-моему, отличная организация, очень много болельщиков, полные трибуны, - приводит ТАСС слова Алаева. - Матч был трудный, в такой духотище тяжело играть, футболисты отдали все силы. Очень отрадно, что сегодня увидели много молодых российских ребят, за которыми мы все давно следим: Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Хетаг Хосонов, здорово, что они сегодня сыграли ключевую роль.

По поведению болельщиков были нюансы, мы с ними разберемся. Но атмосфера была потрясающая, болел целый стадион.