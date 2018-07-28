01:00 | Футбол — ОЛИМП Суперкубок России

Акинфеев догнал Игнашевича по количеству побед в Суперкубке России


ЦСКА в седьмой раз выиграл Суперкубок России, одержав победу над "Локомотивом" в Нижнем Новгороде - 1:0 в дополнительное время. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев после этого сравнялся с бывшим защитником команды Сергеем Игнашевичем по количеству титулов.

У обоих по 7 побед в Суперкубке. Акинфеев завоевал 7 трофеев с ЦСКА. Игнашевич - 6 с ЦСКА, 1 с "Локомотивом". По 6 титулов и братьев Алексея и Василия Березуцких.

Локомотив - ЦСКА

 

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