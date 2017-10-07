"Зоркий" с Алдониным победил "Торпедо" и помог "Арарату" упрочить лидерство

"Арарат" победил брянское "Динамо" в матче первенства России в группе "Центр" ПФЛ. Столичный клуб увеличил отрыв от преследователей в турнирной таблице уже до 10 очков. Помог ему в этом "Зоркий", который победил "Торпедо", из-за чего черно-белые опустились со второй строчки на четвертую. Полный матч в составе красногорцев провел экс-капитан сборной России Евгений Алдонин.

На второе место вышла "Рязань", которая обыграла "Сатурн".

Первенство России

ПФЛ

Центр

12-й тур

"Зоркий" (Красногорск) - "Торпедо" (Москва) - 2:1 (1:0)

Голы: Павлов, 10 (1:0). Кертанов, 51 (1:1). Цыганов, 90 (2:1).

"Сатурн" (Раменское) - "Рязань" - 1:3 (0:1)

Голы: Ващенко, 8 (0:1). Магомедов, 57 (1:1). Зайцев, 90 (1:2). Гришин, 90+3 (1:3).

Удаление: Шанин (С), 77.

"Энергомаш" (Белгород) - "Зенит" (Пенза) - 3:2 (2:0)

Голы: Сергеев, 15 (1:0). Калугин, 44 (2:0). Саплинов, 75 (3:0). Ослоновский, 80 (3:1). Ослоновский, 90+3 (3:2).

"Сокол" (Саратов) - "Калуга" - 2:1 (0:1)

Голы: Щербаков, 22 (0:1). Бутаков, 60 (1:1). Бугаенко, 63 (2:1).

"Строгино" (Москва) - "Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) - 1:0 (1:0)

Гол: Сергеев, 25 - с пенальти.

"Арарат" (Москва) - "Динамо" (Брянск) - 1:0 (0:0)

Гол: Кацалапов, 77.