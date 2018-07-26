"Зоркий" проиграл дома "Рязани", сын Юрана удален с поля

"Зоркий" уступил "Рязани" в матче 2-го тура первенства России в группе "Центр" ПФЛ. Во втором тайме с поля был удален Артем Юран, сын главного тренера красногорцев Сергея Юрана.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

2-й тур

"Торпедо" (Москва) - "Строгино" (Москва) - 1:0 (1:0)

Гол: Галоян, 45.

"Химки-М" (Химки) - "Химик" (Новомосковск) - 1:4 (1:2)

Голы: Лыгин, 21 (0:1). Андрейченко, 43 (0:2). Пичугин, 45 - с пенальти (1:2). Дудайти, 54 (1:3). Манохин, 81 (1:4).

Удаление: Букин (Х), 74.

"Металлург" (Липецк) - "Калуга" - 1:0 (0:0)

Гол: Ахвледиани, 78.

"Ротор-2" (Волгоград) - "Сокол" (Саратов) - 0:3 (0:1)

Голы: Саплинов, 41 (0:1). Саплинов, 68 (0:2). Кива, 77 (0:3).

"Динамо" (Брянск) - "Квант" (Обнинск) - 1:2 (0:1)

Голы: Махота, 23 (0:1). Укомский, 46 (1:1). Друщиц, 69 (1:2).

"Зоркий" (Красногорск) - "Рязань" - 1:2 (0:1)

Голы: Мещеряков, 41 (0:1). Белов, 79 - с пенальти (1:1). Зайцев, 85 (1:2).

Удаление: Юран (З), 51.

"Сатурн" (Раменское) - "Салют" (Белгород) - 0:0