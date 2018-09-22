"Зоркий" обыграл "Химки", "Торпедо " победило брянское "Динамо"

Состоялись матчи 10-го тура ОЛИМП - ПФЛ в группе "Центр".
Олимп - ПФЛ
Группа "Центр"
10-й тур
"Торпедо " (Москва) - "Динамо" (Брянск) - 1:0 (0:0)
Гол: Шоркин, 54.
Судья: Иванов (Санкт-Петербург).
22 сентября. Москва. Стадион ""Торпедо" им. Э. А. Стрельцова".
"Рязань" - "Калуга" - 1:2 (1:0)
Голы: Маричев, 34 (1:0). Волгин, 54 (1:1). Фомин, 86 (1:2).
Судья: Сафьян (Москва).
22 сентября. Рязань. Стадион "Олимпиец (Спартак)".
"Химки-М" (Химки) - "Зоркий" (Красногорск) - 0:2 (0:2)
Голы: Хибаба, 16 (0:1). Логуа, 44 (0:2).
Удаление: Прошкин (Химки-М), 89.
Судья: Евстигнеев (Королев).
22 сентября. Химки. Стадион "Новые Химки".
"Сатурн" (Раменское) - "Ротор-2" (Волгоград) - 0:3 (0:0)
Голы: Лаврищев, 54 (0:1). Лаврищев, 78 (0:2). Чабанов, 90+2 - с пенальти (0:3).
Судья: Кузнецов (Иваново).
22 сентября. Раменское. Стадион "Сатурн".
"Сокол" (Саратов) - "Квант" (Обнинск) - 2:1 (0:1)
Голы: Каштанов, 41 (0:1). Бугаенко, 72 (1:1). Дудиков, 77 - с пенальти (2:1).
Судья: Веселов (Москва).
22 сентября. Саратов. Стадион "Локомотив".Андрей Пичугин 18:13Санкт-Петербург (Россия)
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/center/