19:04 | Футбол — ОЛИМП - ПФЛ

"Зоркий" обыграл "Химки", "Торпедо " победило брянское "Динамо"

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Состоялись матчи 10-го тура ОЛИМП - ПФЛ в группе "Центр".

Олимп - ПФЛ

Группа "Центр" 

10-й тур 

"Торпедо " (Москва) - "Динамо" (Брянск) - 1:0 (0:0)

Гол: Шоркин, 54. 

Судья: Иванов (Санкт-Петербург).

22 сентября. Москва. Стадион ""Торпедо" им. Э. А. Стрельцова".

"Рязань" - "Калуга" - 1:2 (1:0)

Голы: Маричев, 34 (1:0). Волгин, 54 (1:1). Фомин, 86 (1:2).

Судья: Сафьян (Москва).

22 сентября. Рязань. Стадион "Олимпиец (Спартак)".

"Химки-М" (Химки) - "Зоркий" (Красногорск) - 0:2 (0:2)

Голы: Хибаба, 16 (0:1). Логуа, 44 (0:2).

Удаление: Прошкин (Химки-М), 89.

Судья: Евстигнеев (Королев).

22 сентября. Химки. Стадион "Новые Химки".

"Сатурн" (Раменское) - "Ротор-2" (Волгоград) - 0:3 (0:0)

Голы: Лаврищев, 54 (0:1). Лаврищев, 78 (0:2). Чабанов, 90+2 - с пенальти (0:3).

Судья: Кузнецов (Иваново).

22 сентября. Раменское. Стадион "Сатурн".

"Сокол" (Саратов) - "Квант" (Обнинск) - 2:1 (0:1)

Голы: Каштанов, 41 (0:1). Бугаенко, 72 (1:1). Дудиков, 77 - с пенальти (2:1).

Судья: Веселов (Москва).

22 сентября. Саратов. Стадион "Локомотив".Андрей Пичугин 18:13Санкт-Петербург (Россия) 

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/center/

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