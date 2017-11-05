"Зоркий" Алдонина разгромил липецкий "Металлург"

"Зоркий" разгромил липецкий "Металлург" в матче 16-го тура первенства России в группе "Центр" ПФЛ. Клуб, за который играет экс-капитан сборной России Евгений Алдонин, поднялся на шестое место в таблице, "Металлург" остался пятым. Лидирует "Арарат", опережающий ближайшего конкурента на 13 очков.

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ПФЛ

Центр

16-й тур

"Металлург" (Липецк) - "Зоркий" (Красногорск) - 0:4 (0:1)

Голы: Павлов, 9 (0:1). Павлов, 49 (0:2). Цимбал, 81 (0:3). Цыганов, 85 (0:4).