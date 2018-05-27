Завершен сезон ПФЛ на "Востоке". Гаглоев - лучший бомбардир

Состоялись матчи заключительного 24-го тура первенства России в группе "Восток" ПФЛ. Лучшим бомбардиром турнира с 13 голами стал игрок "Сахалина" Александр Гаглоев.

Первенство выиграл "Сахалин", но он не подал заявку на участие в ФНЛ и, таким образом, клубы из восточной группы не выходят в первый дивизион уже третий год подряд.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Восток"

24-й тур

"Чита" - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 0:1 (0:0)

Гол: Гаглоев, 56 - с пенальти.

"Зенит" (Иркутск) - "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - 1:3 (0:1)

Голы: Сахно, 43 (0:1). Ращупкин, 49 (0:2). Ян, 76 (0:3). Копытин, 83 (1:3).

Удаление: Гандилян (З), 82.

"Динамо" (Барнаул) - "Иртыш" (Омск) - 2:1 (0:0)

Голы: Кулеватов, 46 (0:1). Липин, 70 (1:1). Худяков, 83 (2:1).

Нереализованный пенальти: Завьялов (Д), 45 (вратарь).

Удаление: Мареев (И), 66.