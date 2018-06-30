Задача "Торпедо" на сезон - выход в ФНЛ

Владелец "Торпедо" Роман Авдеев поставил перед клубом задачу выйти в ФНЛ по итогам сезона-2018/19. В минувшем сезоне столичный клуб занял шестое место в группе "Центр" ПФЛ.

- На следующий сезон перед клубом стоит задача выйти в ФНЛ. Считаю, что Игорь Колыванов именно тот тренер, который способен добиться желаемого результата. Клуб должен развиваться шаг за шагом, - цитирует ТАСС Авдеева.

Владелец клуба рассказал, что строительство новой домашней арены "Торпедо" начнется не позже чем через два года.

- Нынешний стадион построен в 1959 году и уже мало соответствует современным требованиям, нужно строить новую арену. Строительство стадиона планируем начать в 2019-20 годах. Подготовка занимает какое-то время, но строить будем быстро, поскольку команда должна не ютиться, а играть на новой современной арене, - сказал Авдеев.