За что игрок "Армавира" дисквалифицирован на полгода? Эпизод с ударом судьи из трансляции

4 мая Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего "Армавира" Андрея Мязина на 6 месяцев за удар головой арбитра Сергея Смирнова. Инцидент произошел в матче 25-го тура первенства России в зоне "Юг" с "Ротором" (2:1). На 72-й минуте форвард сначала получил желтую карточку, а затем нанес удар судье, после чего был удален.

По словам представителей "Армавира", арбитр первым ударил футболиста. Клуб намерен добиться пожизненной дисквалификации Смирнова.

В интернете эта встреча транслировалась в прямом эфире.

"Армавир" будет добиваться пожизненного отстранения судьи матча с "Ротором" //

Роман Орещук: "Арбитра, ударившего игрока, надо дисквалифицировать пожизненно!"