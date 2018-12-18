Юрий Газзаев покинул пост главного тренера и гендиректора владикавказского "Спартака"

С поста главного тренера "Спартака" (Владикавказ) ушел Юрий Газзаев, сообщает официальный сайт клуба. Также он покинул должность генерального директора.

- Покидаю клуб по собственному желанию. Я принял такое решение в связи с семейными обстоятельствами, - сказал специалист. - Заявление пока не написал, сейчас нахожусь в Железноводске.

Напомним, 58-летний Юрий Газзаев возглавил "Спартак" в январе 2018 года. Команда занимает 12-е место в зоне "Юг" Олимп-ПФЛ.