09:29 | Футбол — Олимп - ПФЛ

Юрий Газзаев покинул пост главного тренера и гендиректора владикавказского "Спартака"

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С поста главного тренера "Спартака" (Владикавказ) ушел Юрий Газзаев, сообщает официальный сайт клуба. Также он покинул должность генерального директора.

- Покидаю клуб по собственному желанию. Я принял такое решение в связи с семейными обстоятельствами, - сказал специалист. - Заявление пока не написал, сейчас нахожусь в Железноводске.

Напомним, 58-летний Юрий Газзаев возглавил "Спартак" в январе 2018 года. Команда занимает 12-е место в зоне "Юг" Олимп-ПФЛ.

 

 

Дополнительная информация

http://spartak-vladikavkaz.ru/inner/Glavnaya-novost/YUrij-Gazzaev-pokinul-post-glavnogo-trenera-i-gendirektora/

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