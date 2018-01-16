Юрий Газзаев покинет "Волгарь" и возглавит "Спартак" из Владикавказа

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев принял решение оставить свой пост. Однако контракт специалиста с астраханским клубом пока не расторгнут. После прекращения трудовых отношений с каспийцами 57-летний тренер намерен возглавить владикавказский "Спартак".

– Уже договорился с министром спорта Астраханской области и президентом местной федерации футбола, что клуб покину, – сказал Газзаев. – Сейчас обсуждаем расторжение контракта. Министр пообещал позвонить в клуб, а после связаться со мной.

– Вы уходите во владикавказский "Спартак"?

– Вероятно, да.

– Какие там задачи будут стоять перед вами?

– Главная задача – организоваться всем вместе, потому что во Владикавказе много футбольных людей. И всем нам надо объединиться и поспособствовать, чтобы и школы заработали, и команда показывала результат. Ведь сколько наших ребят играет сейчас за пределами региона. И главное – сделать хорошую команду, чтобы она не играла во втором дивизионе и не была на последних местах.

– То есть вы во Владикавказе надолго?

– Я сказал, что до мая не планирую ни с кем общаться. То есть пока я там до мая. Постараюсь что-то сделать за такой короткий срок. Меня 17 лет не было во Владикавказе – в 2001 как уехал, так приезжал сюда только в отпуск. Пока не сильно проинформирован, как там все внутри, поэтому нужно время, чтобы присмотреться. А в мае уже нужно будет принимать какое-то решение – оставаться или принимать какой-то новый проект.

В сезоне-2017/18 владикавказский "Спартак" занимает 13-е место в зоне "Юг" ПФЛ. (Андрей СИЗЯКИН)