Вратарь СКА, забивший гол: "Я вообще в другую сторону бил"

Вратарь СКА Ростислав Солдатенко, принесший победу своей команде в матче 14-го тура первенства России в группе "Юг" ПФЛ против "Чайки" (1:0), признался, что не старался поразить ворота соперника. Для него это был первый гол в карьере.

- Я вообще в другую сторону бил, - цитирует пресс-служба клуба Солдатенко. – Хотел отдать мяч партнеру по команде, а получилось в ворота. Еще и ветер помог, мне просто повезло. Не ожидал, что забью. СКА много моментов не забил, поэтому нам воздалось вот этим забитым голом. Это мой первый мяч в карьере, если не считать с пенальти.