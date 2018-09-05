"Волгарь" обыграл "Краснодар-3" в 4-м туре группы "Юг" ОЛИМП-ПФЛ - 2:0.
"Строгино" в 3-м туре группы "Центр" разгромил "Химки-М" - 4:1.
ОЛИМП-ПФЛ
Группа "Юг"
4-й тур
"Волгарь" (Астрахань) - "Краснодар-3" (Краснодар) - 2:0 (1:0)
Голы: Пугачев, 42 (1:0). Погосов, 49 (2:0).
Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).
5 сентября. Астрахань. Стадион "Центральный".
Группа "Центр"
3-й тур
"Строгино" (Москва) - "Химки-М" (Химки) - 4:1 (2:0)
Голы: Белоус, 3 (1:0). Турсунов, 14 (2:0). Роганов, 78 (3:0). Буранов, 86 (4:0). Джикия, 87 (4:1).
Удаление: Татарчук (Химки-М), 90+1.
Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).
5 сентября. Москва. Стадион "Янтарь".