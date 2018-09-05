19:58 | Футбол — ОЛИМП - ПФЛ

"Волгарь" обыграл "Краснодар-3"

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"Волгарь" обыграл "Краснодар-3" в 4-м туре группы "Юг" ОЛИМП-ПФЛ - 2:0.

"Строгино" в 3-м туре группы "Центр" разгромил "Химки-М" - 4:1.

ОЛИМП-ПФЛ 

Группа "Юг" 

4-й тур 

"Волгарь" (Астрахань) - "Краснодар-3" (Краснодар) - 2:0 (1:0)

Голы: Пугачев, 42 (1:0). Погосов, 49 (2:0). 

Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).

5 сентября. Астрахань. Стадион "Центральный".

 

Группа "Центр" 

3-й тур 

"Строгино" (Москва) - "Химки-М" (Химки) - 4:1 (2:0)

Голы: Белоус, 3 (1:0). Турсунов, 14 (2:0). Роганов, 78 (3:0). Буранов, 86 (4:0). Джикия, 87 (4:1). 

Удаление: Татарчук (Химки-М), 90+1. 

Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).

5 сентября. Москва. Стадион "Янтарь".

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