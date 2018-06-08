Вместо "Кубани" в ПФЛ будет выступать ФК "Урожай"

На днях заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, что руководство региона планирует сохранить "Кубань".

Ранее стало известно, что клуб не получил лицензию РФС и не сможет выступать в ФНЛ, но в будущем сезоне постарается заявиться в ПФЛ. При этом Коробка заметил, что "Кубань" временно сменит название.

Как стало известно "СЭ", в Краснодарском крае вместо "Кубани" появится команда под названием ФК "Урожай". Ее хотят заявить в ПФЛ в зону "Юг". Документы на лицензирование нужно подать до 14 июня. (Виталий АЙРАПЕТОВ)