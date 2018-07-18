Власти рассчитывают на возвращение пензенского "Зенита" в ПФЛ в течение 2-3 лет

Власти Пензы планируют развивать детский футбол и рассчитывают вернуть "Зенит" в профессиональный футбол в ближайшие два-три года. "Зенит" в 2018 году снялся с розыгрыша ПФЛ и сейчас выступает в любительской лиге.

- Имея горький опыт накопления долгов, мы понимали, что надо делать все, чтобы не потерять клуб, - цитирует ТАСС со ссылкой на главу администрации Пензы Виктора Кувайцева. - Мы видели, что за "Зенит" играют футболисты из других городов, а несколько наших спортсменов выступают в других академиях. Но при этом у нас активно развивается детский футбол, ребята показывают хорошие результаты. Поэтому было принято решение поддерживать детский футбол, выступления в любительской лиге, заложив на это в муниципальном бюджете на этот год 38 миллионов рублей.

Пока ребята сами понимают, что не готовы выступать в профессиональной лиге, но потенциал есть. Мы поставили такую задачу, министр спорта с этим согласился, что потребуется два-три года, чтобы наработать опыт и выйти в ПФЛ, но если это произойдет раньше, мы будем только рады.