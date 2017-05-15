Власти Орловской области решили сохранить "Орел" и намерены найти спонсора

Власти Орловской области намерены найти спонсора для футбольного клуба "Орел". Как заявил на заседании правительства глава региона Вадим Потомский, содержать клуб только за счет бюджета регион себе позволить не может, но и терять команду власти не намерены.

– Есть у нас очень больной вопрос по спорту – это футбольный клуб "Орел", – приводит ТАСС слова Потомского. – Мое глубокое убеждение – клуб терять нельзя ни при каких обстоятельствах, и думать нужно прежде всего о вопросах финансирования, потому что финансировать его из бюджета, как есть у нас на сегодняшний день, достаточно сложно, мы не тот субъект, который может позволить себе эту роскошь.

Но тем не менее есть огромная группа болельщиков, есть история – у области и города был свой футбольный клуб "Орел". Когда мы приходим в Минфин и говорим, что нам не хватает денег на медицинское обслуживание и другие важные статьи, нам говорят – расставьте приоритеты.