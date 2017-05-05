Владимир Маминов: "Солярис" будет расформирован по окончании сезона"

Главный тренер "Соляриса" Владимир Маминов, приостановивший работу с клубом, отметил, что команда будет расформирована по окончании сезона. "Солярис" выступает в группе "Запад" первенства России в ПФЛ.

– Хочу сказать сразу: меня никто не увольнял, – отметил в начале разговора Маминов. – Сам я тоже не увольнялся, – цитирует "Спорт день за днем" Маминова, который возглавлял команду с прошлого лета. – 3 мая руководство объявило команде, что футбольный клуб "Солярис" по окончании сезона будет расформирован из-за отсутствия финансирования. Со своей стороны я подал в клуб претензию с требованием о погашении передо мной задолженности, которая составляет больше полугода. А также уведомление о приостановлении тренерской деятельности в "Солярисе" до полной выплаты всей заработной платы и премиальных. Надежда какая-то остается… А как в итоге будет – не знаю.

Долги остаются перед всеми сотрудниками клуба. Получается, с третьего числа я больше не тренирую "Солярис". Возможно, команда продолжит участие в первенстве ПФЛ, но с другим тренером.