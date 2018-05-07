Владикавказский "Спартак" победил "Краснодар-2"

"Спартак" из Владикавказа одолел "Краснодар-2" в матче первенства России в группе "Юг" ПФЛ. Дубль "быков" занимает третье место в таблице и уже лишился шансов побороться за выход в ФНЛ.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Юг"
24-й тур
"Спартак" (Владикавказ) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 2:0 (1:0)
Голы: Гурциев, 5 (1:0). Суанов, 55 (2:0).
33-й тур
"Кубань-2" (Краснодар) - "Ангушт" (Назрань) - 3:1 (1:0)
Голы: Сидоров, 10 (1:0). Тесленко, 47 (2:0). Джумаев, 75 - с пенальти (3:0). Нурахмедов, 80 (3:1).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2017-2018/south/