16:45 | ФУТБОЛ — ПФЛ

"Витязь" в меньшинстве уступил "Калуге" и упустил шанс догнать лидера "Центра"

0
0
0

В матче 14-го тура первенства России в группе "Центр" ПФЛ "Калуга" одержала волевую победу над "Витязем". Отметим, что подольцы пропустили решающий гол уже в меньшинстве. В турнирной таблице "Витязь" идет третьим, на 3 очка отставая от лидирующего "Энергомаша". "Калуга" занимает пятое место.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

15-й тур 

"Калуга" - "Витязь" (Подольск) - 2:1 (0:1)

Голы: Подымов, 16 - с пенальти (0:1). Дубровин, 56 - с пенальти (1:1). Махота, 86 (2:1). 

Удаление: Кулешов (В), 82. 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/center/

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ