"Витязь" в меньшинстве уступил "Калуге" и упустил шанс догнать лидера "Центра"

В матче 14-го тура первенства России в группе "Центр" ПФЛ "Калуга" одержала волевую победу над "Витязем". Отметим, что подольцы пропустили решающий гол уже в меньшинстве. В турнирной таблице "Витязь" идет третьим, на 3 очка отставая от лидирующего "Энергомаша". "Калуга" занимает пятое место.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

15-й тур

"Калуга" - "Витязь" (Подольск) - 2:1 (0:1)

Голы: Подымов, 16 - с пенальти (0:1). Дубровин, 56 - с пенальти (1:1). Махота, 86 (2:1).

Удаление: Кулешов (В), 82.