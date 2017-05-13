"Витязь" сыграл вничью с "Чертаново" и упустил шанс подняться на второе место в "Центре"

"Витязь" и "Чертаново" сыграли вничью в матче 23-го тура группы "Центр" ПФЛ. Клуб из Подольска упустил возможность подняться на второе место и сократить отставание от лидирующего "Энергомаша" до одного очка.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Центр"
23-й тур
"Витязь" (Подольск) - "Чертаново" (Москва) - 3:3 (2:0)
Голы: Лисинков, 11 (1:0). Егурнев, 14 (2:0). Сарвели, 62 (2:1). Прудников, 68 (2:2). Баев, 74 (3:2). Прудников, 90+1 (3:3).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/center/