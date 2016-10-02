"Витязь" обыграл "Орел" и сократил отставание от "Энергомаша"

"Витязь" в матче 11-го тура первенства России в группе "Центр" ПФЛ взял верх над "Орлом" - 3:2. В турнирной таблице клуб из Подольска сократил отставание от лидирующего "Энергомаша" до двух очков.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

11-й тур

"Чертаново" (Москва) - "Металлург" (Липецк) - 1:2 (0:2)

Голы: Крючков, 2 (0:1). Овчинников, 33 - с пенальти (0:2). Сарвели, 85 - с пенальти (1:2).

"Витязь" (Подольск) - "Орел" - 3:2 (3:0)

Голы: Сопин, 4 (1:0). Анисимов, 15 (2:0). Юрьев, 25 (3:0). Сипатов, 75 (3:1). Васюков, 77 (3:2).

"Зенит" (Пенза) - "Сатурн" (Раменское) - 0:1 (0:0)

Гол: Магомедов, 72.

"Рязань" - "Арсенал-2" (Тула) - 2:1 (2:1)

Голы: Журавлев, 14 (1:0). Жданкин, 24 (2:0). Стародуб, 44 (2:1).