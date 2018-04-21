Виталий Мутко: "Тестовый матч на "Мордовия Арене" прошел на хорошем уровне"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что серьезных замечаний по работе стадиона "Мордовия Арена" во время тестового матча нет. Сегодня здесь в рамках ПФЛ сыграли "Мордовия" и "Зенит Ижевск" (0:0). Матч посетили около десяти тысяч зрителей.

Напомним, "Мордовия Арена" примет четыре матча чемпионата мира: Перу - Дания, Колумбия - Япония, Иран – Португалия, Панама - Тунис.

– Хотел бы поздравить всех болельщиков республики Мордовия, клуба, города со значимым событием. Мы практически завершили самый главный объект – стадион. Прошел тестовый матч, ясно, что мы проводили его не при полной загрузке (10 тысяч зрителей), но в целом, по-крупному, все прошло на хорошем уровне, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Серьезных замечаний у нас нет, будем дальше двигаться. У нас еще будут два матча, снимем все проблемы, которые могут быть в деталях.