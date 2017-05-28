Виктор Булатов: "Ухожу из "Торпедо"

Главный тренер "Торпедо" Виктор Булатов по окончании первенства (зона "Центр", второй дивизион) покидает команду. По итогам сезона черно-белые заняли третье место в своей зоне, пропустив вперед "Авангард" и "Сатурн".

– Как оцените сезон? – вопрос Булатову.

– Два последних года бюджет клуба был одинаков. В прошлом году команда заняла 12-е место, в этом – третье. Сезон не провальный, более того, считаю, что определенный фундамент для следующего первенства мы заложили. Удалось создать неплохую команду – думаю, самую играющую в нашей зоне.

– Могли занять первое место?

– Если бы это произошло, то не благодаря, а вопреки, поскольку были определенные финансовые сложности, и есть большие проблемы с инфраструктурой. Есть и ряд других причин, о которых упоминать не стану. Но, все же, шансы имели, и досада осталась. Могли даже в таких условиях занять первое место. Шансы выглядели реальными – надо было выиграть в двух последних матчах, но случилась осечка во встрече с "Чертаново", мы уступили, и за тур до конца "Авангард" оформил путевку в первый дивизион.

– Вы сказали, что бюджет не менялся. Каким он был?

– Цифр точных не знаю, но фонд заработной платы и премиальных абсолютно одинаков – что в прошлом сезоне, что в нынешнем. Скажем так, он не самый большой в нашей зоне.

– Какие планы на будущее?

– Для себя принял решение – не оставаться в "Торпедо". Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие. Я стал сильнее. Стану искать другие варианты, а "Торпедо" хочу пожелать удачи в следующем сезоне. (Сергей ЕГОРОВ)