Видео, на основании которого КДК РФС дисквалифицировал игрока "Армавира" на 6 месяцев

В распоряжении "СЭ" оказалась видеозапись, на основании которой Контрольно-дисциплинарный комитет РФС сегодня рассмотрел эпизод из матча 25-го тура первенства России зоны "Юг" "Ротор" – "Армавир" (1:2). На основании данного видео и протокола матча было принято решение о полугодичной дисквалификации нападающего "Армавира" Андрея Мязина за удар головой главного судьи Сергея Смирнова.

Судья толкнул нападающего "Армавира", а затем удалил его с поля //

Игрок "Армавира" дисквалифицирован на 6 месяцев за удар судьи головой //

Артур Григорьянц: "Случай в Армавире? КДК не разбирает действия судьи"