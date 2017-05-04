21:09 | ФУТБОЛ — ПФЛ

Видео, на основании которого КДК РФС дисквалифицировал игрока "Армавира" на 6 месяцев

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В распоряжении "СЭ" оказалась видеозапись, на основании которой Контрольно-дисциплинарный комитет РФС сегодня рассмотрел эпизод из матча 25-го тура первенства России зоны "Юг" "Ротор""Армавир" (1:2). На основании данного видео и протокола матча было принято решение о полугодичной дисквалификации нападающего "Армавира" Андрея Мязина за удар головой главного судьи Сергея Смирнова.

Судья толкнул нападающего "Армавира", а затем удалил его с поля //
Игрок "Армавира" дисквалифицирован на 6 месяцев за удар судьи головой //
Артур Григорьянц: "Случай в Армавире? КДК не разбирает действия судьи"

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