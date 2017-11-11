Вице-президент "Арарата": "У клуба нет сведений о травме Павлюченко, его ждет разговор с гендиректором"

Вице-президент "Арарата" по информационной политике Андраник Керопян подтвердил информацию "СЭ", что руководство московского клуба недвольно поведением форварда Романа Павлюченко. 35-летний форвард, напомним, сослался на травму и раньше времени улетел в отпуск, оттуда он выложил фотографии в одной из социальных сетей.

- У "Арарата" нет никаких сведений о травме Романа Павлюченко, - отметил Керопян. - Поэтому после возвращения футболиста ждет серьезный разговор с генеральным директром клуба.

Соглашение Павлюченко с "Араратом" действует до 30 мая следующего года. В этом сезоне Павлюченко сыграл за команду 13 матчей и забил 9 голов. Ранее появилась информация, что экс-форвард сборной России может вернуться в "Урал", за который выступал с 2016 по 2017 год. Однако президент клуба Григорий Иванов опроверг эту информацию. (Андрей СИЗЯКИН)

"Арарат" недоволен поведением Павлюченко //

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