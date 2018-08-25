20:37 | Футбол — ПФЛ

"Велес" обыграл "Долгопрудный" на "Западе"


"Велес" победил "Долгопрудный" в матче 6-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ. Московский клуб занимает четвертое место в таблице, на 4 очка отставая от идущего без поражений "Текстильшика".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад" 

6-й тур 

"Днепр" (Смоленск) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) - 1:0 (1:0)

Гол: Максименков, 3. 

"Псков-747" (Псков) - "Коломна" - 0:1 (0:1)

Гол: Фомичев, 17. 

"Велес" (Москва) - "Долгопрудный" - 1:0 (0:0)

Гол: Круподер, 70. 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/west/

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