"Велес" обыграл "Долгопрудный" на "Западе"

"Велес" победил "Долгопрудный" в матче 6-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ. Московский клуб занимает четвертое место в таблице, на 4 очка отставая от идущего без поражений "Текстильшика".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

6-й тур

"Днепр" (Смоленск) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) - 1:0 (1:0)

Гол: Максименков, 3.

"Псков-747" (Псков) - "Коломна" - 0:1 (0:1)

Гол: Фомичев, 17.

"Велес" (Москва) - "Долгопрудный" - 1:0 (0:0)

Гол: Круподер, 70.