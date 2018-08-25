"Велес" обыграл "Долгопрудный" на "Западе"

"Велес" победил "Долгопрудный" в матче 6-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ. Московский клуб занимает четвертое место в таблице, на 4 очка отставая от идущего без поражений "Текстильшика".
Первенство России
ПФЛ
Группа "Запад"
6-й тур
"Днепр" (Смоленск) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) - 1:0 (1:0)
Гол: Максименков, 3.
"Псков-747" (Псков) - "Коломна" - 0:1 (0:1)
Гол: Фомичев, 17.
"Велес" (Москва) - "Долгопрудный" - 1:0 (0:0)
Гол: Круподер, 70.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/west/