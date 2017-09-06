Валерий Оганесян: "Я украл деньги у "Арарата"? Как я могу их украсть у самого себя?"

Бывший президент московского "Арарата" Валерий Оганесян сообщил, что 7 сентября проведет переговоры с потенциальными новыми владельцами клуба, информирует ТАСС. На прошлой неделе Оганесян покинул свой пост. Официальная причина - состояние здоровья. Позднее клуб обратился с заявлением в правоохранительные органы, обвинив Оганесяна в выводе со счетов клуба 20 миллионов рублей. 5 сентября главный тренер команды Александр Григорян сообщил "СЭ", что клуб прекратит свое существование после матча с "Рязанью" 7 сентября.

- Я являюсь стопроцентным учредителем клуба. Не так давно некоторые люди пытались мне "культурно и мягко" объяснить, что я должен подать в отставку. Как только я выехал из страны меня начали обвинять в том, что я украл деньги, но как я могу их украсть у самого себя? Это клуб мой, а не их. В четверг мы проведем переговоры с людьми относительно дальнейшей судьбы клуба, - сказал Оганесян. - Я вижу два пути: первый - развитие перспективного проекта с большим потенциалом и болельщиками. Для меня важно, чтобы клуб развивался, чтобы не пострадали болельщики. Люди должны договориться со мной, но не странными методами, которые были в нашей стране в 90-х, а иначе ничего не получится.

Напомним, что "Арарат" был основан в 2017 году и на данный момент лидирует в группе "Центр" ПФЛ. В составе клуба выступают такие известные футболисты, как Алексей Ребко, Роман Павлюченко, Марат Измайлов и Игорь Лебеденко.