Валерий Оганесян: "В мире 10 миллионов людей армянского происхождения, любой может стать акционером "Арарата"

На интернет-платформе "Medium" опубликовано интервью экс-президента московского "Арарата" Валерия Оганесяна, в котором он рассказал о планах, которые строил при создании клуба. "Арарат" был учрежден в 2017 году, клуб подписал контракты с рядом бывших игроков сборной России. В сентябре Оганесян ушел с поста президента, после чего руководство "Арарата" обвинило его в выводе 20 миллионов рублей с клубного счета.

– В мире около десяти миллионов людей армянского происхождения, а нашей игрой и политикой я думал привлечь еще миллионов пять любителей футбола, - рассказал Оганесян. - И любой из них – миллионер, миллиардер или обычный человек – сможет стать нашим акционером. Внимание к "Арарату" огромное: дома приходят по тысяче человек, а на выезде и больше – как в Раменском, в Липецке, да. везде. В Белгороде нас час не выпускали со стадиона – уехали, только когда все сфотографировались с Павлюченко и Измайловым.

Если даже два миллиона человек скинутся по сто долларов, денег хватит на все. Но это должно было начаться не сразу – через пару лет, когда мы вышли бы в премьер-лигу.