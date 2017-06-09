Валерий Оганесян: "Такой мастер, как Измайлов, принесет огромную пользу "Арарату"

Президент "Арарата" Валерий Оганесян рад, что экс-полузащитник сборной России Марат Измайлов стал игроком команды. Сегодня 34-летний россиянин поставил подпись под соглашением с московским клубом, который будет выступать в ПФЛ.

– Подписание соглашения с Маратом это большой плюс для всей команды, – цитирует пресс-служба клуба Оганесяна. – Мы уверены, что такой мастер принесет огромную пользу, как на поле, так и за его пределами. Для нас очень важны не только профессиональные, но также человеческие качества и желание помочь нашему молодому проекту. С этой точки зрения приглашение Измайлова, а ранее Романа Павлюченко, взвешенный и осознанный шаг.