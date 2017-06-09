11:12 | ФУТБОЛ — ПФЛ

Валерий Оганесян: "Такой мастер, как Измайлов, принесет огромную пользу "Арарату"

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Президент "Арарата" Валерий Оганесян рад, что экс-полузащитник сборной России Марат Измайлов стал игроком команды. Сегодня 34-летний россиянин поставил подпись под соглашением с московским клубом, который будет выступать в ПФЛ.

– Подписание соглашения с Маратом это большой плюс для всей команды, – цитирует пресс-служба клуба Оганесяна. – Мы уверены, что такой мастер принесет огромную пользу, как на поле, так и за его пределами. Для нас очень важны не только профессиональные, но также человеческие качества и желание помочь нашему молодому проекту. С этой точки зрения приглашение Измайлова, а ранее Романа Павлюченко, взвешенный и осознанный шаг.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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knyaz boltconskiy

Врачей без работы не оставит,и лавку до блеска отполирует,это да.

11:32