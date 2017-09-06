Валерий Оганесян: "Говорить, что я сбежал из "Арарата" с мешком денег, смешно"

Бывший президент московского "Арарата" Валерий Оганесян опроверг информацию о незаконном присвоении 20 миллионов рублей. "Арарат" был учрежден в 2017 году и подписал контракты с рядом бывших игроков сборной России. В сентябре Оганесян покинул пост президента.

– Я решил: пусть сами поварятся, без меня, а когда вернусь, будет видно, – цитирует medium.com Оганесяна. – При этом я был и остаюсь стопроцентным учредителем клуба. Попрощался с командой, сказал: "Это на время, ничего страшного. Есть, кому управлять".

Мне сказали: "Через два дня подпишешь некоторые другие документы". Но я этого сделать не смог – оказался в другой стороне. А так бы обо мне уже никто и не вспоминал.

– "Арарат" сообщил, что вы ушли из клуба "по состоянию здоровья". Что с вами?

– Я сделал все для того, чтобы не пострадала команда. Просто так я уйти не мог – сказал, что еду лечиться. Это было правдой: мне было не по себе. Психологически чувствую себя тяжело. В плане физического здоровья все нормально, нет такого, что завтра могу умереть. Хотя мою смерть предсказывают очень многие люди. И все говорят: твоя смерть зависит от тебя. Это какой-то намек, но я понимаю его как прямую угрозу.

– "Арарат" объявил, что вы вывели со счетом клуба 20 миллионов рублей. Как вы это себе объясняли?

– Хотели сделать на этом пиар. Черный пиар. И этим пиаром дать понять футболистам и общественности, что я какой-то вор, поступил не по совести, украл, убежал. Хинкали кушать, наверное, на все 20 миллионов.

Если бы меня поймали на какой-то сделке – кого-то я не так купил или продал – это одно. Но документально я даже не оформлен в клубе. Говорить о том, что я сбежал с мешком денег, смешно.