Валерий Оганесян: "Для меня "Арарат" - как ребенок. Не могу просто так взять и расстаться с ним"

Бывший президент московского "Арарата" Валерий Оганесян выразил надежду на то, что в ситуации вокруг клуба "здравый смысл победит". В сентябре Оганесян ушел с поста президента, а клуб обвинил его в незаконном присвоении 20 миллионов рублей. Позже главный тренер команды Александр Григорян в интервью "СЭ" заявил, что "Арарат" прекратит существование после матча с "Рязанью" 7 сентября.

– Веду переговоры, – сказал Оганесян. – Но пока, честно говоря, мы ни к чему не пришли. Я взял время до пятницы. Если никто не хочет приобретать клуб, просто посоветовал бы не мучить нас, дать пожить спокойно. Уже переговорил с рядом спонсоров. Продавать "Арарат" у меня особого желания нет. Хочется, чтобы команда жила, радовала болельщиков.

– Но ведь вы ведете консультации о продаже "Арарата"?

– Ну... У нас есть небольшое недопонимание с прежним спонсором. И я сказал: "Если вы так любите этот клуб, можете просто сами управлять им и заплатить за "Арарат". Но самое главное, мне надо понять, что люди могут сделать для клуба. Дело тут не только в деньгах. Понимаете?

– Так что же хочет та сторона?

– Чтобы я переписал на них команду и чтобы они сами занимались этим проектом. Пойти на это не готов.

– А на что готовы? Продать бренд?

– Нет. Повторю: вообще этого не хочу. Это их инициатива. Но просто взять переписать на них команду не собираюсь. Для меня "Арарат" – как ребенок. Не могу просто так взять и расстаться с ним. Думаю, здравый смысл победит. Если в четверг после игры не получу никакого ответа, хочу просто убедить, чтобы нам не мешали.

– А как это возможно – вы же за границей?

– Попрошу, чтобы мне передали документы, печати и так далее. Чтобы все заработало заново. Владелец – я.

– Так почему же другие люди сейчас управляют "Араратом"? На каком основании?

– На таком основании и рулят... (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Оганесяна