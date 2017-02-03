Вадим Евсеев: "Пришло осознание, что пора уже начинать тренировать самому"

Новый главный тренер "Текстильщика" Вадим Евсеев в интервью "СЭ" признался, что его многие поздравили с назначением в ивановский клуб. Также он рассказал, что у него всегда было желание поработать самостоятельно. Ранее 41-летний россиянин был помощником Гаджи Гаджиева в "Амкаре".

- И вчера, и сегодня звонили, писали смс. Лоськов, Аленичев, Титов, Ананко, многие другие, - отметил Евсеев. - Наумов вот сообщение отправил. Все рады и желают удачи. Нигматуллин пишет: "Еще одна команда, за которую будет переживать". Приятно.

– Гаджи Гаджиев вчера произнес фразу: "Евсеев готов к самостоятельной работе". Когда вы сами это поняли?

– У меня всегда было такое желание, но после сотрудничества с Гаджи Муслимовичем, из которого я очень многое почерпнул, оно только прибавилось. Готов был возглавить ту или иную команду еще полгода назад, но тогда по семейным обстоятельствам решил взять паузу. Но сегодня момент, видимо, настал. Пришло осознание, что пора уже начинать самому. И вот мне дали шанс, и буду стараться им воспользоваться. 41 год – уже не молодой специалист (смеется).

Полное интервью Евсеева