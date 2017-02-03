Вадим Евсеев: "Первая задача – результатами и игрой вернуть болельщиков "Текстильщика" на трибуны"

Новый главный тренер "Текстильщика" Вадим Евсеев в интервью "СЭ" назвал своей первостепенной задачей в ивановском клубе возвращение болельщиков на трибуны. Также 41-летний россиянин намерен принимать активное участие в селекционной работе.

– Первая задача – вернуть болельщиков на трибуны, - отметил Евсеев. - Когда тут работал Парфенов, а я ему помогал, на "Текстильщик" ходили по 5-7 тысяч зрителей. А сейчас – 500-1000 человек. Как можно вернуть? Результатами и игрой. Одно и другое взаимосвязано. Глобальных задач нет. Будем идти от матча к матчу. Все должно быть постепенно. Не надо бежать впереди паровоза.

– Селекцией в "Текстильщике" тоже будете заниматься?

– Конечно, буду принимать в ней участие. Если во второй лиге брать игрока без согласия главного тренера – это несерьезно и неправильно. Может, только большие, богатые клубы могут такое себе позволить. Тут – нет. Но на данный момент не считаю, что надо кем-то усиливаться или от кого-то избавляться. Начался рабочий процесс, присматриваюсь. А дальше будет видно.

Полное интервью Евсеева