Вадим Евсеев: "Мое дело – доказать все своей работой"

Новый главный тренер "Текстильщика" Вадим Евсеев в интервью "СЭ" рассказал, что у него были переговоры с клубами из ФНЛ, однако они не увенчались успехом. Также 41-летний россиянин признался, что "Амкар" пытался удержать его в клубе, где он был помощником Гаджи Гаджиева с 2015 года.

– Конечно, пытались убедить остаться в "Амкаре" – тот же Денис Маслов, - отметил Евсеев. - Но я принял решение. А верное оно или нет – покажет время.

– Из ФНЛ никаких вариантов не было?

– Были не варианты, а разговоры. В паре случаев. Но все заканчивалось, насколько понимаю, тем, что люди говорили: "Ну он же нигде главным не работал". Это заставляло их остановиться на других специалистах. Воспринимаю это нормально. Мое дело – доказать все своей работой.

– Сколько времени даете себе на работу во втором дивизионе? Ясно же, что ваши амбиции простираются несколько дальше.

– Я для себя эти моменты не определял. Живу сегодняшним днем и буду идти от игры к игре. Какие-то сроки и условия себе не ставлю.

Полное интервью Евсеева